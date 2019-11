Agguato al giornalista casertano De Michele | sette colpi contro la sua auto I

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’denunciato dalMario De, raggiunto ieri da una decina didi pistola mentre era nella sua macchina a Gricignano d’Aversa, provincia di Caserta, sono in corso e nessuna pista è esclusa. Stando a quando risulta ad HuffPost, la pista della ritorsione camorristicail direttore di “Campania notizie” non sarebbe l’unica, né al momento la prevalente, al vaglio del gruppo Carabinieri di Aversa, guidato dal tenente colonnello Donato D’Amato, che si stanno occupando delle indagini. Non si esclude alcuna ipotesi, dunque, mentre proseguono le verifiche per accertare quanto accaduto al, che tre giorni fa aveva denunciato un altro episodio avvenuto tra Sant’Arpino e Succivo, comuni limitrofi della provincia di Caserta. ...

