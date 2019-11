Accordi & Disaccordi | stasera il nuovo appuntamento su Nove

Accordi&DisAccordi (Nove) - Luigi Di Maio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 15 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. venerdì 15 novembre alle 22.45 l’ospite in studio sarà il ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Si discuterà della questione rovente dell’Ex Ilva con l’incontro tra governo, sindacati e i vertici di Arcelor Mittal. Una vertenza che da giorni sta tenendo col ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Travaglio : “Virginia Raggi ha diritto-dovere di fare un secondo mandato perché è onesta e competente” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio risponde a una domanda degli spettatori: “perché difendi tanto la Raggi visto che Roma versa in condizioni disastrose?”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano chiarisce: “perché penso che qualunque sindaco possa venire dopo la Raggi farebbe ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Scanzi : “Questo è il governo meno peggio - ma sconta una eccessiva litigiosità interna” : Nel monologo introduttivo della quarta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista aretino commenta “l’eccessiva litigiosità interna” del governo giallorosso: “Secondo me con le carte che abbiamo in tavola nella politica italiana, questo, forse, è il ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Delrio : “Vinceremo in Emilia Romagna anche senza M5s” : “Se il centrodestra prende l’Emilia Romagna è il segno di un radicamento del Paese di cui si deve prendere atto in modo profondo, però io credo che noi vinceremo perché combatteremo casa per casa, palmo a palmo anche senza i Cinque stelle accanto, non mi interessa”. Così, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Travaglio : “Ex Ilva - Arcelor Mittal vuole lo scudo penale per tutelarsi in futuro” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio commenta quello che sta accadendo a Taranto dopo che il 4 novembre il colosso dell’acciaio Arcelor Mittal ha annunciato il ritiro dall’ex Ilva mettendo a rischio 10mila posti di lavoro. “Si è violata la legalità mettendo lo scudo penale, ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Graziano Delrio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 8 novembre alle 22.45 : Sul Nove si torna all’approfondimento politico con il talk “Accordi&Disaccordi”: venerdì 8 novembre alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio. La maggioranza M5s – Pd traballa sul caso Ilva, ma c’è anche la manovra che sembra contenere troppe tasse, secondo l’accusa di Italia Viva al Pd, e il voto regionale in Emilia Romagna il prossimo 26 gennaio che incombe ...

Accordi & DisAccordi (Nove) - Andrea Scanzi : “Intellettuali contro il M5s? Favoriscono Salvini” : “Mi ha molto colpito la reazione degli intellettuali del nostro Paese al risultato delle elezioni in Umbria. Sono sempre contrari, a prescindere, al Movimento cinque stelle”. Andrea Scanzi commenta così i risultati delle elezioni in Umbria, nel suo monologo all’interno del talk politico ‘Accordi e DisAccordi’, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto insieme a Luca Sommi. Il giornalista e scrittore fa i nomi di chi ...

Accordi & DisAccordi (Nove) - Boldrini : “La destra contro Segre? Siamo al punto di non ritorno” : “Quando in Parlamento avviene una cosa del genere, non c’è unità sull’antisemitismo, vuol dire che c’è un problema serio di democrazia. Vuol dire che Siamo oltre il punto di non ritorno”. La deputata Pd Laura Boldrini, ospite di ‘Accordi e DisAccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, commenta così l’astensione del centrodestra in Parlamento ...

Accordi & DisAccordi (Nove) - Travaglio : “Per il Movimento al governo meglio Di Maio che Di Battista” : “Di Battista sarebbe stato perfetto per il Movimento di lotta, che è all’opposizione contro la destra e la sinistra. Dopo che il Movimento Cinque Stelle ha preso il 33% e deve governare è meglio Di Maio“. Così Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, risponde, nel suo intervento settimanale nel talk politico ‘Accordi & DisAccordi’, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto da Andrea Scanzi ...

Accordi & DisAccordi : stasera il nuovo appuntamento su Nove : Ospite Laura Boldrini nel talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio.

Accordi&DisAccordi (Nove) - Laura Boldrini ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 1 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”: venerdì 1° novembre alle 22.45 ospite dei conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi è l’ex presidente della Camera dei Deputati e parlamentare del Partito democratico Laura Boldrini. L’alleanza di governo tra M5s e Pd mostra crepe ogni giorno che passa. I nodi non sono solo sulle intese per le prossime Regionali a partire da quelle in Emilia Romagna ...

Boom di ascolti per il Nove : Fratelli di Crozza record stagionale. E per Accordi & DisAccordi una seconda serata da super share : Boom di ascolti per il Nove nella serata di venerdì 26 ottobre. È Maurizio Crozza il grande trascinatore della serata, con il suo Fratelli di Crozza che segna il record stagionale con il 5,8% di share. Un 10% in più rispetto alla scorsa settimana, incremento che è quasi un unicum nella tv generalista in questo periodo. E grande successo anche per la seconda serata con Accordi & DisAccordi, programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Scanzi presenta ‘Il Cazzaro verde’ : “Tutte le giravolte di Salvini” : “Cazzaro vuol dire ‘parolaio’, chi dice delle bugie, un comportamento che i politici hanno spesso”. presentando il nuovo libro ‘Il Cazzaro Verde’ (Ed. Paper First), nel monologo all’interno del talk politico Accordi&Disaccordi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto insieme a Luca Sommi, Andrea Scanzi racconta di aver dedicato il suo ultimo lavoro al leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Travaglio su Luca Sacchi : “Salvini parla di tagli a sicurezza? Spudorato - Raggi gli chiese più agenti in strada” : “Di sicurezza a Roma avrebbe dovuto occuparsi Salvini fino a un mese e mezzo fa e la sindaca Raggi ha chiesto più volte un aumento delle forze dell’ordine che non è mai arrivato”. Nel suo intervento settimanale durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio entra nella polemica tra l’ex ministro ...