Accademia Creators “lezione zero” Sabato 16 nov 2019 dalle 15 | 30 alle 20 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” ne era convinto Charles Darwin e ne sono convinti Berardino Iacovone e Stefano Bacchiocchi, rispettivamente Direttore didattico e Ceo dell’. In pochi anni i media ‘tradizionali’ hanno subito grandi evoluzioni, la stessa fruizione delle informazioni è cambiata. Così come anche le strategie di marketing e comunicazione delle grandi aziende. Oggi lo smartphone è diventato il centro pulsante delle nostre connessioni con il mondo. Il tempo che trascorriamo scorrendo pagine, siti, app, chat via cellulare è aumentato in maniera esponenziale a discapito dei media tradizionali come radio, tv e carta stampata. I social e le piattaforme multimediali, non sono più considerabili come un passatempo, ma come i media del presente. In questo vortice di ...

