A Venezia è urgente investire in prevenzione  

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) La basilica di San Marco è ferita, e i danni dell'acqua salmastra sui 125 diversi tipi di marmo che ne compongono i delicatissimi ornamenti, le colonne che ne rivestono le pareti emergono anche dopo anni. Ma la procuratoria, organo che storicamente gestisce i tesori e la stessa basilica, è già al lavoro. "Non siamo rassegnati - ha detto all'Agi il procuratore Pierpaolo Campostrini - ma delusi: èche si investa in". Decine di operai, mosaicisti, restauratori si danno da fare da ieri per asciugare, pulire, inventariare i tasselli di mosaico che si sono staccati dal pavimento preziosissimo."Qui l'attività di restauro è costante - ha spiegato il direttore tecnico Giuseppe Maneschi mostrando l'interno della basilica 36 ore dopo l'ingresso della marea nella notte di martedìn- ci sono 20-25 tecnici sempre al lavoro per la manutenzione ordinaria dei ...

