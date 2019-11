A Bologna l' emozione politica torna in piazza

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ieri la splendidaMaggiore, autoconvocata con ironia e voglia di partecipare da quattro ragazzi bolognesi, ci invita a fare due riflessioni. La prima è che la battaglia non è persa e che dobbiamo lottare tutti per consentire a Stefano Bonaccini, che ha ben governato la Regione negli ultimi anni, di essere rieletto contro un’avversaria che non sembra essere all’altezza del compito. E questo lo dimostra il semplice fatto che la sua campagna sta diventando un Salvini show: l’Emilia Romagna e il suo governo non sono centrali, ma sono lo strumento che serve al leader della Lega per picconare l’esecutivo.In questo senso, sono certa che il buonsenso dei miei corregionali li possa far scegliere in modo serio e responsabile tra due candidature così diverse per forza e sostanza.La seconda, riguarda la determinazione che deve prendere il Pd nei ...

