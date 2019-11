150 anni Ospedale Bambin Gesù | domani udienza del Papa

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – Saranno oltre 6mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’diFrancesco con la comunita’ dell’Pediatricoo Gesu’ in occasione dei 150dalla fondazione. Nel 2019, un secolo e mezzo dopo l’accoglienza delle prime 4 piccole pazienti in due stanze di via delle Zoccolette, ilo Gesu’ e’ una realta’ di ricerca e cura con 607 posti letto, distribuiti su 4 sedi, e un personale di oltre 3 mila tra dipendenti e collaboratori. In questo anno speciale, aperto il 19 marzo scorso dalla visita del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, l’incontro conFrancesco segna un’altra ...

