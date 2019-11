' Zombieland - Doppio colpo' | da oggi 14 novembre nei cinema esce il film con Emma Stone

Zombieland Doppio colpo non cambia la ricetta del primo film : https://www.youtube.com/watch?v=oDxk5m3yYbU Non ci sono dubbi che il tempo sia passato dal primo Zombieland. Lo sappiamo noi, lo sanno i filmmaker e lo sanno i personaggi che lo riconoscono in una serie di divertenti riferimenti. All’epoca del primo film Jesse Eisenberg non aveva recitato in The Social Network, Emma Stone non era ancora Emma Stone (quindi non aveva nemmeno ancora vinto un Oscar) e solo Abigail Breslin era più nota di adesso. ...