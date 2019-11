X019 | Yakuza 0 | Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 debuttano su Xbox One

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Durante la diretta delsono stati annunciati0,2 perOne, segnando il debutto della storica serie di SEGA sulla console di casa Redmond.Per chi non lo sapesse,0 è un prequel ambientato molti anni prima l'inizio della serie, mentre1 e2 sono i remake dei primi due capitoli. Insomma, si tratta di un'occasione da non perdere per tutti i giocatoriche non hanno mai vestito i panni del mitico Kazuma Kiryu.Tutti e tre i titoli saranno disponibili durante i primi mesi del 2020 e sin dal lancio faranno parte del catalogo diGame Pass. Ecco il trailer d'annuncio:Leggi altro...

Nabucodorozor : Yakuza su Xbox, fuori tempo massimo ma eccellente abbattimento delle barriere. Drake Hollow, qualunque cosa sia, è già meh. #X019 -