X019 | Tell Me Why è il nuovo titolo narrativo di Dontnod

(Di giovedì 14 novembre 2019), lo studio dietro Life Is Strange ha annunciato durante l'unMe Why.Me Why è un thrillerin cui due gemelli, Tyler e Alyson usano il loro legame speciale per svelare i misteri della loro travagliata infanzia. Ambientato nella splendida cittadina dell'Alaska,Me Why offre personaggi realistici, temi maturi e scelte avvincenti.L'uscita diMe Why è programmata per l'estate del 2020. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

