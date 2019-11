X019 | Grounded è il nuovo titolo survival co-op di Obsidian in arrivo il prossimo anno

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Durante l'è stato svelato un nuovissimodi, ovvero.Inil mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente quando si è stati ridotti alle dimensioni una formica. Esplorate, costruite e sopravvivete insieme in questa avventuramultiplayer in prima persona. Riuscirete a prosperare a fianco delle orde di insetti giganti, combattendo per sopportare le difficoltà del cortile?Di seguito potete dare uno sguardo al trailer. L'uscita diè prevista per la primavera del 2020 ed approderà sia su Xbox Game Pass che si Xbox Game Preview.Leggi altro...

IGNitalia : Ecco #Grounded, il nuovo gioco di Obsidian Entertainment svelato durante l'evento #X019. - GamePlayFusi : #Grounded nuova #ip di @Obsidian #X019 #GameplayFusi - Nabucodorozor : Peccato che una sia una roba Obsidian che pare Fortnite con le droghe di Bee Movie #Grounded #X019 -