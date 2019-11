X019 | Everwild è la nuova IP di Rare

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Uno dei primissimi annunci dell'Inside Xbox tenutosi in apertura dell'è una nuovissima IP targata, sviluppatori storici che recentemente hanno regalato ai fan il discusso ma comunque piuttosto apprezzato Sea of Thieves.è il nuovo progetto die si presenta come una sorta di titolo fantasy in terza persona e apparentemente caratterizzato da una sorta di modalità cooperativa e/o competitiva. La natura del progetto è sotto moltissimi aspetti un punto interrogativo ma l'annuncio è comunque molto interessante.Matt Booty, capoccia degli Xbox Game Studios ha confermato che il progetto è nato all'interno di un nuovo team diche lavora parallelamente a quello che si occupa di Sea of Thieves.Leggi altro...

SteelRevel : RT @XboxItalia: Questo mondo appartiene a tutti. Ti presentiamo #EVERWILD. #X019 #InsideXbox - d4rkdev : RT @XboxItalia: Questo mondo appartiene a tutti. Ti presentiamo #EVERWILD. #X019 #InsideXbox - XboxItalia : Questo mondo appartiene a tutti. Ti presentiamo #EVERWILD. #X019 #InsideXbox -