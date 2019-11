X Factor 2019 | quarto live Scaletta e assegnazioni | le canzoni commentate

X Factor 2019 - quarto live show in diretta : un solo brano italiano su otto. Ospiti Nannini e Mabel : Samuel - X Factor 2019 La gara live di X Factor 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni quarto live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la quarta puntata live di X Factor 2019, ...

X Factor 2019 - quarto live. Le assegnazioni - gli ospiti - la scaletta della gara : Giro di boa a X Factor 2019, che è già arrivato a meta percorso: il quarto live previsto per giovedì 14 novembre su Sky Uno è una puntata davvero decisiva per i concorrenti. Coloro che passeranno il turno indenni, infatti, avranno la possibilità la settimana successiva di presentare il proprio inedito, debuttando così ufficialmente nel mercato discografico italiano. La tensione è già alta, soprattutto ...

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 14/11/2019 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Gianna Nannini e Mabel. : Quarta Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...

X Factor 2019 - le pagelle musicali del terzo live : Forse X Factor 2019 carbura come un diesel e poco prima della finale scoppieranno i fuochi d'artificio. Certo è che il terzo live è stato un po' più vivace delle serate precedenti. Complici, in ordine sparso, la scaletta dello show, diviso in due manche di ritmo eterogeneo, le performance spaziali dei Gruppi del team di Samuel, che è l'unico a mantenere integra la squadra, e qualche battibecco tra Malika Ayane ...

X Factor 2019. terza puntata : tra i due litiganti Sfera e Malika - Samuel stravince. Eliminato Lorenzo Rinaldi : X Factor 2019: tra i due litiganti Sfera e Malika, Samuel stravince. Eliminato Lorenzo Rinaldi. Malika Ayane perde il suo secondo talento, mentre nella prima manche a dover dire addio è il...

X Factor 2019 - terza puntata : Malika e Sfera si dichiarano guerra. Gaffe in diretta per il trapper : X Factor 2019, terza puntata: Malika e Sfera si dichiarano guerra. Gaffe in diretta per il trapper. Le frecciatine tra i giudici delle Under Donne e Under Uomini continuano e si accentuano di puntata...

X Factor 2019 - terza puntata : Marco Saltari primo eliminato. Malika lancia una frecciatina ai giudici : X Factor 2019, terza puntata: Marco Saltari primo eliminato. Malika lancia una frecciatina ai giudici. Prima manche flash con i cavalli di battaglia di X Factor 2019 che stiamo seguendo in diretta su...

Live X Factor 2019 - 3a Puntata/ Diretta : eliminati Marco e Lorenzo - Giordana salvata : Diretta X Factor 2019, 3a Live Show: due concorrenti eliminati nella terza Puntata. Lasciano il programma Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari.