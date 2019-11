WRC 8 disponibile da oggi su Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 14 novembre 2019) Dopo il successo commerciale e di critica su PC, PS4™ e Xbox One, WRC 8 – videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship – arrivasu™. Ritenuto dai fan e da gran parte della stampa uno dei nuovi punti di riferimento per i giochi di rally, WRC 8 è daa disposizione anche degli utenti™ che possono finalmente prendere in mano il volante e vivere l’adrenalina di una vera gara di rally. Con auto completamente nuove e una fisica delle superfici del tutto rivista, con il clima dinamico che riprodurrà le vere condizioni climatiche di ogni paese, WRC 8 è la simulazione rallistica definitiva. Con 52 team di rally, 100 prove speciali suddivise in 14 paesi, a alcune delle auto leggendarie più importanti della storia della WRC, WRC 8 sarà la più ...