Weekend ‘Famiglia e Diabete’ | Asl Roma1 si tinge di azzurro

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – Due giornate interamente dedicate alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione del diabete e delle sue complicanze, realizzate all’interno della settimana mondiale del diabete e organizzate in partnership con Changing Diabetes, inserite in un progetto da tempo avviato dalla Asl Roma 1 per migliorare la qualita’ della vita e del ben-essere delle persone. Sabato 16 novembre nel Comprensorio di Santa Maria della Pieta’ il convegno ‘Salute Sport e inclusione sociale: Contrasto alle non communicable diseases (NCDs)’, centrato sulle iniziative e le buone pratiche per il contrato al diabete e all’obesita’ oltre che alle molteplici complicanze correlate. Nel corso dell’incontro verra’ presentato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per l’Obesita’ che prevede strategie di prevenzione, in ...

