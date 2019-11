Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Dopo averle convinte a spogliarsi, avrebbe palpeggiato i seni e i glutei di alcunee avrebbe sfregato i propri genitali sui loro corpi. Per questo è statoNicola Bisceglia,dell’ospedale di(Foggia). L’accusa èsessuale su cinque. Stando alle indagini per aumentare la loro condizione di inferiorità nel rapporto di dipendenza psicologica-paziente prospettava patologie inesistenti provocando uno stato di choc tale da rafforzare l’affidamento a lui; oppure sosteneva la necessità di approfondimenti diagnostici, specie con l’uso di un ecografo in realtà incoerente rispetto ai reali bisogni medici. Il gip per lui ha disposto gli arresti domiciliari e decreto di divieto di esercizio della professione per 6 mesi. È nell’ospedale diche, stando alla ricostruzione della Procura. si sarebbero verificate le molestie e ...

fattoquotidiano : Violenza sessuali sulle pazienti, medico radiologo arrestato a Manfredonia - Noovyis : (Violenza sessuali sulle pazienti, medico radiologo arrestato a Manfredonia) Playhitmusic - - Noovyis : (Violenza sessuali sulle pazienti, medico radiologo arrestato a Manfredonia) Playhitmusic - -