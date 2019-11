Vibo Valentia Appello per un consumo consapevole per non lasciare solo chi denuncia

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - bene Padova e Latina - Piacenza supera Vibo Valentia al tie-break. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sesta giornata della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:51 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 15 punti e una partita in più, seguono Modena con 12 punti e Trento con 11, Perugia, nonostante un turno in più sulle gambe è ferma a ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Monza-Perugia e Vibo Valentia-Trento in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Vibo Valentia-Trento – Il programma di Monza-Perugia – La presentazione della terza giornata di Volley Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli anticipi della terza giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi mercoledì 6 novembre ottobre si giocano due partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che la sfida tra Verona e ...

Vibo Valentia-Trento volley - Superlega oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani (6 Novembre) alle ore 18.00 scenderanno sul parquet Vibo Valentia-Trento in una sfida valevole per il terzo turno di Superlega. I padroni di casa hanno perso la partita d’esordio sul campo di Padova mentre Giannelli e compagni viaggiano a punteggio pieno. I calabresi per conquistare i primi set della stagione si affideranno alla classe di Drame Neto Aboubacar e alla potenza di Carle Timothee. Di fronte si troveranno una schiera di ...

Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e Siracusa le peggiori : È Trento la città più verde d’Italia. Lo dice la classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vetta Mantova, città che si era aggiudicata lo scettro di città più green nel 2018 e che per il 2019 deve “accontentarsi” del secondo posto in classifica, ...

Vibo Valentia - un arsenale da guerra nei muri di un'abitazione : Un arsenale di armi e munizioni, ma anche un rito di identificazione della 'ndrangheta impresso su un muro oltre a contanti e marijuana già divise in dosi. E' quanto hanno scovato durante un’intera giornata di controlli e perquisizioni effettuate dai Carabinieri a Vibo Valentia e nella frazione di Piscopio. Ad operare i Carabinieri nel Nucleo Investigativo e della Compagnia di Vibo Valentia i “falchi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori ...