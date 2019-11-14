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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 09 | 45 Viabilità 14 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 09:45 (Di giovedì 14 novembre 2019) Viabilità 14 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN DIREZIONE DI Roma SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E FINO A VIA DI CAPANNELLE AL MOMENTO È TUTTO VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma ...
Fonte : romadailynews

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