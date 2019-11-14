romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA SULLA VIA APPIA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA CASILINA E NOMENTANA SULLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA RESTIAMO SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE SULLA VIA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA L’A24 E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E Roma FIUMICINO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED OSTIENSE SULLA A91 Roma – FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA Roma FIUMICINO E PONTINA, PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E CASSIA BIS E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL ...