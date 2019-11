Venezia,Conte:stato d'emergenza e 20mln

"Deliberato in Cdm lodiper #. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per". Così il premier Giuseppesu Twitter, al termine del CdM durato poco meno di un'ora.(Di giovedì 14 novembre 2019)