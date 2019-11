Venezia | l' appello di Brugnaro a Silvio Berlusconi | Ci aiuti a ottenere assistenza

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il leader di Forza Italia,, si è recato aed ha girato la cittadina sommersa in compagnia di Renato Brunetta, del sindacoe una folta schiera di giornalisti. Il Cavaliere si mostra preoccupato per la situazione che attanaglia la città: "Le opposizioni hanno ben pre

SkyTG24 : 'Non è più un problema locale ma mondiale. O noi sappiamo difendere le nostre eccellenze oppure vuol dire che non m… - notizie_venezia : La nuova Venezia: Moto ondoso, appello al ministro per il corteo vietato in Canal Grande - Marina5116 : RT @D2Danen: Venezia è sotto l’acqua ??? Mancano all’appello centinaia e centinaia di Milioni di € e il Mose non serve a un cazzo??? Ringra… -