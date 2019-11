Venezia | il governo dichiara lo stato d’emergenza e stanzia i primi 20 milioni

Governo : iniziato Cdm - all’odg anche stato emergenza Venezia : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi, con circa un’ora e mezza di ritardo, il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della Regione Veneto colpiti dal maltempo, con piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio Venezia. Il Governo dovrà pronunciarsi anche sulla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della ...

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "Mose cattedrale di ruggine - ecco il buongoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni

Acqua alta a Venezia - atteso picco da 130 cm. Conte : "Il governo c'è" : Francesca Bernasconi È attesa per le 10.50 la nuova marea, che dovrebbe portare l'Acqua in città a raggiungere i 130 centimetri. Nel pomeriggio, a Roma, il Cdm discuterà le richieste di stato di emergenza Nella notte, l'Acqua ha concesso una piccola tregua alla Laguna di Venezia, messa in ginocchio dalle maree dei giorni scorsi. I picchi annunciati si sono invece rivelati meno gravi del previsto, raggiungendo i 95 centimetri alle ...

Maltempo - Conte : “Il governo c’è - è vicino a Venezia e ai Veneziani” : “Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai Veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. ...

Venezia - l'imbarazzo di Paola De Micheli a Otto e mezzo : "Mose priorità" - salta in aria il governo? : L'alluvione di Venezia è un dramma per l'Italia così come per il governo Conte bis. Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture ed esponente del Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo assicura: "Sappiamo cosa fare per l'immediato, ci sono risorse per pubblico e privati grazie ai fondi per l'e

Venezia : Moretti (Pd) - 'governo - regione e Comune insieme per Mose' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “L’apocalisse di Venezia con la basilica di San Marco gravemente danneggiata e la città patrimonio dell’umanità messa in ginocchio dalle conseguenze del cambiamento climatico deve essere da monito per la politica affinché si prendano finalmente sul serio quelle che sono l

Venezia : Rosato - ‘Salvini solo propaganda - al governo cancellò ‘Italia sicura” : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Al solito, Salvini deve fare propaganda su tutto. Cavalcando notizie sul maltempo, chiede soldi per emergenza. Giusto e lo stiamo facendo, ma si ricordi che una delle prime cose fatte dal suo governo fu smantellare #ItaliaSicura, con fondi già stanziati per sicurezza territorio”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei ...

Venezia : Pellicani (Pd) - 'il governo intervenga subito' : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) - "Una notte da incubo a Venezia. L’acqua alta si è fermata a quota 187 cm. Un disastro. Solo pochi centimetri in meno del 1966 quando arrivò a 194 cm. Oggi sarà un’altra giornata di passione. I danni saranno ingentissimi. In queste ore drammatiche è il momento della sol

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘il governo intervenga subito’ : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – “Una notte da incubo a Venezia. L’acqua alta si è fermata a quota 187 cm. Un disastro. Solo pochi centimetri in meno del 1966 quando arrivò a 194 cm. Oggi sarà un’altra giornata di passione. I danni saranno ingentissimi. In queste ore drammatiche è il momento della solidarietà e del lutto perché è morta una persona a Pellestrina. La città deve trovare la forza per rialzarsi, ma serve ...