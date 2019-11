Valentino Rossi MotoGP | GP Valencia 2019 | “Cerco conferme dopo Sepang | su Jorge Lorenzo…”

Sliding doors Lorenzo - Jorge ammette : “senza la caduta di Assen avrei continuato. Valentino Rossi? Ci amiamo quando siamo lontani” : Il maiorchino è tornato a commentare la sua decisione di ritirarsi, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a dire basta Prima la conferenza stampa davanti a colleghi e giornalisti, poi la lunga intervista ai microfoni di Sky Sport MotoGp, nel corso della quale Jorge Lorenzo è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a ritirarsi. AFP/LaPresse Una decisione maturata dopo la caduta di Assen, fondamentale per fargli capire di non ...

Jorge Lorenzo si ritira - Lin Jarvis svela : “è la decisione giusta. L’arrivo in Yamaha? Ricordo che Valentino Rossi…” : Interrogato sull’esperienza in Yamaha di Lorenzo, Lin Jarvis ha raccontato alcuni retroscena relativi anche al rapporto con Valentino Rossi Tutti presenti alla conferenza stampa di addio di Jorge Lorenzo, sia i piloti che i responsabili dei team che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. AFP/LaPresse Nascosto nel pubblico anche Lin Jarvis, che con il maiorchino ha trascorso nove splendidi anni in Yamaha, conditi da ben ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez non è ancora sazio - Valentino Rossi vuole il podio : L’appuntamento è fissato sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna). Ultimo giorno di “scuola” per i centauri della MotoGP e i “quadri” sono già usciti. Marc Marquez spicca con la media dell’8, come i suoi titoli mondiali incamerati in carriera, da associare alle 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez non è ancora sazio - Valentino Rossi vuole il podio : L’appuntamento è fissato sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna). Ultimo giorno di “scuola” per i centauri della MotoGP e i “quadri” sono già usciti. Marc Marquez spicca con la media dell’8, come i suoi titoli mondiali incamerati in carriera, da associare alle 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella ...

MotoGp – Parla il nuovo capotecnico di Valentino Rossi - David Munoz svela : “mi ha cercato lui - ecco cosa proveremo a fare” : David Munoz pronto alla nuova sfida al fianco di Valentino Rossi: le parole del nuovo capotecnico del Dottore Le strade di Galbusera e Valentino Rossi si separeranno al termine dell’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp, in programma domenica a Valencia. Il Dottore ha preferito cambiare qualcosa all’interno del team per provare ad essere più competitivo il pRossimo anno e capire, dunque, se ha qualche possibilità di ...

MotoGp – Galbusera non esclude un futuro in pista per Valentino Rossi dopo il 2020 e sulla separazione ammette : “non sono contentissimo” : Silvano Galbusera sincero sulla separazione da Valentino Rossi: le parole del capotecnico del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sarà l’ultima di Silvano Galbusera al fianco di Valentino Rossi. I due hanno deciso di prendere strade diverse a partire dal 2020, per il bene di entrambi. Il capotecnico del Dottore vuole stare più vicino ai suoi cari, vivendo meno lontando da loro per via delle gare in giro per il mondo, mentre il nove ...

MotoGp – La domanda mirata e la tirata d’orecchie - Jeremy Burgess ammette : “Valentino Rossi pensa troppo alla moto! Ecco cosa gli chiederei” : Jeremy Burgess sincero su Valentino Rossi: le parole dell’ingegnere australiano sulle difficoltà del Dottore e la sua situazione nel motomondiale Inizia ufficialmente oggi il weekend di gara del Gp di Valencia, l’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti incontreranno la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento del motomondiale, per poi concentrarsi sul lavoro da fare ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una stagione difficile - puntiamo al podio per chiudere al meglio l’anno” : La stagione 2019 del Mondiale di MotoGP volge al termine. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) andrà in scena l’ultimo round dell’anno (15-17 novembre) e Valentino Rossi vorrebbe chiudere in modo positivo un campionato da dimenticare per i riscontri ottenuti. Il settimo posto nella classifica generale della classe regina, a 229 punti dal campione del mondo Marc Marquez, parla chiaro rispetto a quanto è ...

MotoGP - Valentino Rossi e un nuovo stile di guida : passi avanti per il Dottore che si rimette in gioco a quasi 41 anni : Si concluderà tra quattro giorni un 2019 sicuramente negativo per Valentino Rossi, che si appresta ad affrontare l’ultimo weekend stagionale valevole per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019. Il bilancio complessivo del campionato è deficitario ma il “Dottore” non sembra voler arrendersi al trascorrere del tempo e ad una carta d’identità che il pRossimo 16 febbraio segnerà 41 anni, infatti nelle ultime settimane ...

MotoGp – Valentino Rossi punta al podio a Valencia - e sui test ammette : “saranno settimane importanti” : Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno ...

MotoGp - Valentino Rossi traccia il proprio futuro : il Dottore parla del suo ritiro ed esalta Quartararo : Il pilota della Yamaha ha parlato del proprio futuro, sottolineando come tutta dipenda dalla pRossima stagione e dai risultati che otterrà Una stagione sta per terminare, ma un’altra è subito pronta a cominciare con i primi test ufficiali che si terranno sul circuito di Valencia, lo stesso su cui si correrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. AFP/LaPresse Valentino Rossi è già concentrato sul 2020, un anno importante che ...

MotoGp – Hopkins senza peli sulla lingua sulle difficoltà di Valentino Rossi : “è così frustrante” : John Hopkins commenta la situazione difficile che sta affrontando Valentino Rossi in MotoGp: le parole dell’ex pilota Termina domenica la stagione 2019 di MotoGp: Marquez ha già in tasca da diverse gare il suo ottavo titolo Mondiale, mentre Dovizioso è certo del suo secondo posto in classifica piloti. I giochi sono aperti ancora per quanto riguarda il titolo Team, con una appassionante sfida tra Ducati e Honda e per il terzo posto ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi. Il successo manca da ben 15 anni : Valentino Rossi si appresta a concludere un Mondiale MotoGP 2019 senza troppi sorrisi, e lo farà sul circuito di Valencia dove, a sua volta, di gioie non ne ha mai vissute troppe. Da sempre il tracciato intitolato a Ricardo Tormo è uno di quelli meno apprezzati dal 9 volte iridato, non proponendo un lay-out vario o spettacolare. Nel complesso il portacolori della Yamaha ha vinto in due sole occasioni questo Gran Premio nel 2003 e 2004, per cui ...

MotoGp - Max Biaggi e quel curioso consiglio a Valentino Rossi : “bisogna fare altro quando…” : Il Corsaro ha parlato del futuro di Valentino Rossi, sottolineando come la Superbike potrebbe essere un’opportunità per il Dottore Un altro anno di contratto ancora, poi Valentino Rossi dovrà decidere il proprio futuro, sedendosi a tavolino con la Yamaha per capire quali sono le intenzioni del team di Iwata. AFP/LaPresse Nel caso in cui l’esperienza del Dottore con la squadra giapponese dovesse interrompersi, Max Biaggi ha già ...