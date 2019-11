Valentina Dallari contro Giulia De Lellis | “Mi sono sentita offesa”

Valentina Dallari : "Junior Cally mi fa stare bene - siamo felici" : Valentina Dallari e Junior Cally nuova coppia dello showbiz Dopo essere uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Junior Cally (protagonista di molte su Instagram Stories), Valentina Dallari ha rilasciato una lunga intervista a 'Uomini e Donne Magazine' per raccontare come è riuscito a conquistarla dopo un lungo e serrato corteggiamento. Grazie a lui, la deejay ed influencer è riuscita a ritrovare il sorriso e la serenità di un ...

Valentina Dallari si svela : l’attacco alla De Lellis e l’amore con Junior Cally : Valentina Dallari si svela: l’ex tronista spiega com’è nato lo sfogo contro le dichiarazioni di Giulia De Lellis e parla del fidanzato Junior Cally Valentina Dallari si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista non può fare a meno di parlare del particolare periodo in cui ha dovuto lottare contro […] L'articolo Valentina Dallari si svela: l’attacco alla De Lellis e l’amore con ...

Valentina Dallari sulla De Lellis : “Non ho paura di risultare scomoda” : Giulia De Lellis, Valentina Dallari fa chiarezza sulle polemiche: “Voglio mandare un certo tipo di messaggi” Oggi l’ex tronista Valentina Dallari ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. E la ragazza, oltre a parlare della sua vita, dei suoi progetti futuri, del suo libro, ha anche colto la palla al balzo per affrontare l’argomento inerente alle polemiche scoppiate su Giulia De Lellis dopo il suo ...

Valentina Dallari : "Per abbattere i pregiudizi - mi sono ammazzata in tutti i sensi" - : Luana Rosato Valentina Dallari si racconta in una intervista: dalla partecipazione a Uomini e Donne alla rinascita dopo la malattia che le ha dato la possibilità di migliorarsi con una "versione 2.0" di se stessa Ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj ed autrice del libro “Non mi sono mai piaciuta”, Valentina Dallari ha deciso di aiutare con la sua esperienza tutte le persone che, come lei, soffrono di disturbi alimentari. Ora, ad ...

Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo. Il proprietario del locale : “Ha rubato i soldi ed è scappata”. Lei : “Situazione greve - io non lavoro così” : Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’Abruzzo più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una serata “cena&disco” nel locale “I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network, Valentina Dallari, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne ...

Valentina Dallari - GAFFE SU JASMINE CARRISI/ E lei : "Rifatta? Mi dicono di tutto..." : VALENTINA DALLARI, GAFFE su JASMINE CARRISI a La Vita in Diretta: "Rifatta..". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso aveva smentito: 'Mi dicono di tutto'.

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis dopo le dichiarazioni sulle donne curvy : Valentina Dallari critica Giulia De Lellis dopo alcune dichiarazioni sulle donne curvy. In questi giorni le Iene hanno riproposto un’intervista dell’influencer in cui ha rilasciato alcune risposte che hanno fatto molto discutere. “Preferisco la donna magra – ha detto Giulia -. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente!”. Queste ...

Uomini e Donne - accusa pesantissima a Valentina Dallari : “Ha rubato i soldi ed è scappata” : Accuse gravissime contro una ex protagonista di Uomini e Donne. Sedeva sul trono anni fa, ma il pubblico ha continuato e continua a seguirla soprattutto su Instagram, dove conta oltre 1 milione di follower. Affermata dj e influencer, di recente Valentina Dallari ha anche pubblicato un libro, ‘Non mi sono mai piaciuta’, in cui apre il suo cuore e racconta il difficile periodo in cui ha dovuto combattere contro una malattia che poco alla volta la ...

“Non esiste”. Valentina Dallari contro Giulia De Lellis. Un attacco durissimo : Il programma di Italia 1, ‘Le Iene’, ha mandato in onda ieri un vecchio servizio realizzato su Giulia De Lellis, la quale fu bersagliata per alcune affermazioni sulle donne non magre. Disse infatti: “Le donne curvy non sono un bel vedere”. Anche se poi cercò di fare un dietrofront: “Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente”. E al ...

