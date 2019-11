Urban air mobility | le anteprime di Citytech sul futuro della mobilità

Super Smart Society e Urban air Mobility : Citytech porta in Italia le nuove frontiere dell’innovazione : Torna il 20 e 21 novembre a Milano, Citytech, l’evento conference + exhibition leader in Italia per le tecnologie legate alla mobilità, promosso dal Comune di Milano, patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, da Regione Lombardia e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che quest’anno sarà ospitato dalla LUISS Business School presso il Milano LUISS Hub, spazio polifunzionale situato nel cuore dell’Innovation District del ...

Urbano Cairo - cosa c'è dietro il no alla politica : "Pensate a De Benedetti" - pesantissimo retroscena : Pensa alle sue aziende, Urbano Cairo. E per questo continua a dire no a un ingresso in politica, dove molti lo vedrebbero bene come nuovo campione di un partito moderato e liberale di centrodestra. Leggi anche: "Di cosa abbiamo parlato". Cairo scende in campo? La bomba di Berlusconi È Augusto Minzol

Silvio Berlusconi su Urbano Cairo : "Abbiamo parlato di politica - ma non scende in campo. Perché..." : Qualche giorno fa un retroscena di stampa che dava conto di un incontro, la scorsa domenica, tra Silvio Berlusconi ed Urbano Cairo. Incontro "politico", con l'editore che starebbe pensando alla sua discesa in campo, di cui si parla da anni, con la benedizione del Cavaliere. Ma oggi, il leader di For