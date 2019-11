Uomo di 34 anni muore improvvisamente e il suo cavallo piange disperato al suo funerale

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Una storia tristissima che ci fa capire quanto sia grande l’amore che sono in grado di provare gli animali per l’essere umano che si prende cura di loro. Un giovanedi appena 34, Wagner è mortodurante un giro in moto per un incidente. L’era affezionatissimo al suoche aveva chiamato Sereno e ila lui. I due sembravano davvero amici a detta di chi li conosceva bene. Il fratello di Wagner racconta così: “Wagner aveva una passione e un grande amore per Sereno. A volte, ha rinunciato a qualcosa per se stesso, per assicurarsi di poter comprare cibo al suo”. Il fratello di Wagner sapendo molto bene la profondità del legame che li univa ha deciso di portare anche ilSereno aldel fratello. Ma certo non immaginava che avrebbe visto Sereno soffrire in quel modo. Appena Sereno si è avvicinato alla tomba ha ...

Marcotti : A proposito di @Cristiano che 'non salta l'uomo da tre anni'. Quest'anno in Serie A 1.56 dribbling riusciti ogni 90… - TgrSardegna : ??Buon compleanno Gigi Riva! Il mitico #Rombodituono, numero 11 del Cagliari dello scudetto, atleta simbolo del mig… - lucianonobili : “Ogni uomo libero, ovunque viva, è cittadino di Berlino”. J.F.Kennedy In fondo l’Europa, 30 anni fa, è nata lì. A… -