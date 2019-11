Uomini e Donne oggi | accuse per Giulio | arriva il nuovo tronista

Uomini e Donne 12 novembre : Ida e Riccardo in crisi - Armando insinua che siano infedeli : Protagoniste della puntata del 12 novembre di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5, sono state tre coppie: Ida e Riccardo, Valentina e Gennaro, Gemma e Juan. Riccardo Guarnieri, 40 anni, e Ida Platano, 36 anni, si sono ritrovati alle prese con i vecchi problemi, gli stessi che già in passato avevano minato la loro unione. Gennaro e Valentina invece sembrerebbero ormai giunti al capolinea della loro breve ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi ha dei dubbi su Alessandro : Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Zarino finge nel Trono Classico? Il Trono Classico tornerà protagonista di Uomini e Donne oggi pomeriggio. A sorpresa il percorso lineare di Alessandro Zarino subirà un brusco arresto oggi in puntata. Se nelle scorse settimane il feeling tra il tronista e Veronica Burchielli era sembrato più che evidente, oggi le cose cambieranno. In studio verrà mostrata l'esterna tra la corteggiatrice e Zarino.

Uomini e Donne - lo sfogo di Andrea Dal Corso sull'alluvione a Venezia : "Rabbia - dolore - follia" : Lo sconforto dell'ex corteggiatore su Instagram per il momento difficile che sta vivendo il capoluogo veneto.

Anticipazioni Uomini e donne : dopo Tina - anche Barbara De Santi ballerà con Juan Luis : dopo un inizio più che promettente, la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 13 novembre ha messo in evidenza i primi problemi tra Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Tina Cipollari, infatti, ha chiesto al cavaliere di poter eseguire insieme un ballo latino-americano e lui ha accettato, scatenando l'inevitabile gelosia della torinese. Quest'ultima non ha gradito la mossa della sua storica rivale tanto che la questione ...

Tina Cipollari : "Uomini e Donne è la mia seconda casa. Sto scrivendo un libro" (video) : Tina Cipollari è stata una delle ospiti dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', andata in onda tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 2019 su Canale 5. L'opinionista di 'Uomini e Donne' ha parlato anche della sua acerrima nemica Gemma Galgani con cui, negli ultimi anni, non sono mancati liti passate alla storia:

Uomini e Donne - Dal Corso sfogo alluvione Venezia : la madre - la casa e il Mose : Andrea Dal Corso amareggiato: le accuse dopo l’alluvione a Venezia Come tutti sapete, Andrea Dal Corso è nato a Venezia, e in queste ore così difficili per la città non poteva che registrare un duro sfogo su Instagram tra le sue storie per condannare senza filtri i politici che non sono riusciti a tutelarla. Venezia […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso sfogo alluvione Venezia: la madre, la casa e il Mose proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano di Uomini e Donne : la foto è bollente e - inevitabile - guardano tutti ‘lì’ : Sembrava finalmente essere arrivato il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si sono da poco ritrovati al trono over dopo mesi di lontananza, ma a quanto pare i problemi non sono terminati. La coppia è tornata a confrontarsi negli studi di Uomini e Donne ed è stata letteralmente travolta dalle insinuazioni di Armando Incarnato su un possibile tradimento. Secondo il cavaliere che fino a qualche settimana fa frequentava Ida, fra i ...

Pamela Barretta di Uomini e Donne - critiche per le nuove foto con Enzo Capo : si sono mostrati così : L’inizio non è stato certo dei migliori al trono over di Uomini e Donne ma poi, dopo tante discussioni e tante lacrime, Enzo Capo e Pamela Barretta sono usciti dal programma insieme e, a giudicare dai rispettivi profili social, le cose stanno andando per il verso giusto. Alla grande, anzi. Pamela ed Enzo si sono lasciati tutto alle spalle e insieme, fuori dalla trasmissione di Canale 5, hanno ritrovato la serenità. E nonostante in molti siano ...

Uomini e Donne - Juan Luis accetta la proposta di Tina : Gemma furiosa : Tina Cipollari vuole ballare con Juan Luis di Uomini e Donne, che accetta: Gemma furiosa In quest’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Difatti quest’ultima, per provocare la popolare dama di origini torinesi, ha proposto a Juan Luis di ballare. Una proposta che ha fatto indispettire quest’ultima, la quale ha immediatamente ...

Caos a Uomini e Donne : Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis scappa dallo studio : Gemma Galgani ha praticamente perso la testa per Juan Luis, il cavaliere napoletano arrivato da pochissimo al trono over di Uomini e Donne per corteggiarla. Intervistata dal magazine del programma, la dama ha svelato che è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ...

Uomini e Donne - tutti gli amori di Gemma Galgani : Dal matrimonio giovanissima ad oggi: chi sono gli Uomini che hanno lasciato il segno nel cuore della dama torinese?