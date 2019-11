Un weekend imperdibile su DAZN | al via la Champions Cup di Rugby col debutto del Benetton

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Al via nellaCup, la massima competizione continentale per club, conTreviso a rappresentare i colori italiani. Prosegue l’offerta della piattaforma in streaming per gli appassionati della palla ovale, che già include il Guinness PRO14 Unda non perdere quello su(ATTIVA ORA) per gli amanti delche già sulla piattaforma di streaming possono godersi il meglio del Guinness Pro14. A partire da sabato, su, sarà possibile infatti assistere a tutti gli incontri che vedono coinvolto ilnella massima competizione continentale per club, laCup. Dopo la bella qualificazione ottenuta lo scorso anno, la franchigia italiana comincerà la propria avventura inCup sabato 16 novembre. Esordio in trasferta per i Leoni di Treviso che alle 15:15 scenderanno in campo a Dublino contro il Leinster. Il ...

