“Un attimo prima Francesca Morvillo” dal 26 novembre al 6 dicembre al Teatro Ciak

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Debutta innazionale assoluta aldi Roma, dal 26al 6, “UN, spettacolo scritto e diretto da Maria Inversi, con Aglaia Mora, Giovanni Carta e Caterina Rossi. Uno spettacolo che per lavolta mette in luce la figura diMorvillo, moglie del giudice Falcone, donna intelligente, colta, sensibile, riservata, con una forte personalità. “Nell’immaginare i personaggi femminili, non mi riesce di collocarli in spazi chiusi e claustrofobici come stanzucce, anche quando si tratta di monologhi”- annota l’autrice e regista Maria Inversi. “ La voce delle donne costretta per millenni a restare dentro case e cortili (ripensate anche a Almodovar, Garcia Lorca, Pirandello e tanti altri), necessita di un uno spazio-voce che, idealmente, ricostruisca la possibilità di raggiungere il/la chiunque per tanto lontano possa ...

AnnalisaChirico : Il governo è paralizzato su Ilva perché sa che la norma sulla tutela legale passerebbe con i voti di Salvini&Renzi,… - RadioItalia : 'Siamo tutti Muhammad Ali, qui si vince o si perde in un attimo, siamo tutti Muhammad Ali, e come sto? Meno male st… - FBiasin : Siccome ci mettiamo un attimo a dire 'quello lì è finito' ci sta far notare che 'quello lì', l'altra sera, è stato… -