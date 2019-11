ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi | Venezia in ginocchio per l' acqua alta | 14 novembre

ULTIME NOTIZIE Roma del 14-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla Mela Francesco Vitale in studio oggi a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri straordinario su Venezia vertice tecniche molto limitato che prenderà in carico la richiesta di Stato di emergenza per una Conte nessun Mosè prevede Sarà vero niente completato nella primavera del 2021 il sindaco Brugnaro parlano di danni inimmaginabili inondata la Basilica di San Marco devastati in molti ...

Le ULTIME dai campi – Buone notizie per il Torino - brutte per Sampdoria e Lecce : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre nel frattempo continuano ad allenarsi per prepararsi alla prossima giornata, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni. Nel frattempo ecco tutte le ultime notizie che riguardano le squadre di Serie A. Torino – Buone notizie in casa Torino, Zaza e Parigini hanno svolto oggi al ‘Filadelfia’ l’intera ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 22:50 di ieri sera la marea arrivata a 187 cm a Venezia Picco record che non veniva raggiunto dal 1966 molte barche state scaraventate sulle banchine della città dalle onde Dammi nella Basilica di San Marco due le vittime accertate un anziano rimasto fulminato un secondo uomo per cause naturali Questo è un disastro detto il sindaco Luigi ...