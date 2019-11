Ultime notizie Ultim' ora oggi Assad Gli Usa ci rubano il petrolio | stato

Ultime notizie Roma del 14-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una notte tranquilla Venezia quella appena trascorsa senza picchi di marea allarmi per il maltempo la città dopo 40 ore da incubo ha potuto tirare il respiro oggi la laguna si è svegliata con il sole ci hanno riempito temperatura più rigida perché lo sciroppo non c’è dopo l’emergenza per la mareggiata che ha creato gravi danni ai monumenti ...

Pensioni News Novembre 2019 : Ultime notizie quota 100 - scuola - lavoratori precoci - donne - pensioni anticipate : In questo articolo vi daremo le ultime News che riguardano il mondo delle pensioni aggiornate a Novembre 2019: vi forniremo le notizie più recenti che riguardano il sistema pensionistico ed in particolari temi che stanno a cuore a molti italiani in prossimità della pensione, come quota 100, la pensione per lavoratori precoci, la pensione anticipata per le donne (anche nota come “opzione donna”) ed i pensionamenti anticipati in generale nonché ...

Le Ultime notizie fashion - dal ritorno di Frida Giannini alla vendita di Blumarine : L’universo fashion non si ferma mai, e questo è un dato di fatto: non potrebbe mai fermarsi, perché in questo modo smetterebbe di esistere. L’essenza stessa della moda è il cambiamento, la mutevolezza e la ciclicità, tra grandi novità in fatto di designer e brand, ma anche riapparizioni inaspettate e tanto desiderate da chi è un appassionato dell’industria. Negli ultimi sette giorni è successo questo e molto altro nel mondo ...

Pensioni Ultime notizie : Salvini su Quota 100 “restituito anni di vita” : Pensioni ultime notizie: Salvini su Quota 100 “restituito anni di vita” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini su Quota 100, misura da lui fortemente voluta, sebbene sperimentale e transitoria, che nei suoi piani sarebbe stata seguita da Quota 41 per tutti. Il governo giallo-verde è poi caduto e il verde è stato soppiantato dal rosso, con Salvini che è finito all’opposizione. Ora ...

