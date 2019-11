Ue | seconda bocciatura del Parlamento per il commissario ungherese A rischio l’inizio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Per lavolta, ildesginato dall’Ungheria non ha superato l’esame davanti alla commissione Affari Esteri (Afet) deleuropeo. Dopo ladi Laszlo Trocsanyi a causa del “suo multiplo e chiaro coinvolgimento nello studio legale Nagy es Trocsanyi; i suoi rapporti con la Russia, specialmente con riferimento al suo ruolo come ministro della Giustizia nell’estradizione in nel Paese di sospetti russi”, anche Olivér Várhelyi, proposto per la delega all’Allargamento, non ha ricevuto l’ok dalla riunione dei coordinatori della commissione. All’esame giovedì, insieme all’uomo suggerito dal governo di Viktor Orbán, anche ildesignato dalla Francia per la delega al Mercato Interno, Thierry Breton, e quella rumena per la delega ai Trasporti, Adina Valean. Non sono ancora state rese note le motivazioni, ma la ...

