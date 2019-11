U&D registrazione 14 novembre | Giulia Quattrociocche ha scelto a sorpresa Daniele

U&D - Ida e Riccardo continuano a discutere anche nell'ultima registrazione : Sabato 9 novembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante il Trono Over, dove vi sono stati molti colpi di scena. Come di consueto, la puntata è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha battibeccato con Tina Cipollari per poi avere uno scontro con il suo corteggiatore Juan Luis, reo di aver non solo ballato con l'opinionista, ma anche di aver voluto conoscere altre dame. Ida e Riccardo invece sembreranno di nuovo ai ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme in treno : pace fatta dopo la registrazione di U&D : Sono passate meno di 24 ore dall'ultima registrazione di Uomini e Donne Over: le anticipazioni del web, hanno informato i fan dell'ennesima lite che c'è stata in studio tra Ida e Riccardo. Oggi, domenica 10 novembre, il cavaliere ha pubblicato su Instagram una Stories in cui appare sorridente al fianco della compagna: i due viaggiavano insieme in treno, probabilmente verso la città di lei, Brescia. Ida e Riccardo si chiariscono dopo la ...

U&D registrazione 9 novembre : Platano e Guarnieri discutono - lui lascia lo studio : Non hanno fine i problemi tra Riccardo e Ida: dopo la riappacificazione a seguito della lettera d'amore scritta dal Guarnieri per la Platano, i due non sembrano ancora aver trovato un punto d'accordo. La coppia, infatti, è tornata ospite nella registrazione del trono over di Uomini e Donne che ha avuto luogo nella giornata di sabato 9 novembre, ma le notizie su come procede la loro relazione sono tutt'altro che positive. A fine puntata, dopo ...

U&D - spoiler registrazione 9 novembre : Ciano molto corteggiato - la Galgani in lacrime : A Uomini e donne over si è registrata un'altra puntata nella giornata di oggi, 9 novembre. I protagonisti del programma di Maria De Filippi sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano e Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per la Galgani la gelosia inizia a farsi sentire e la serenità comincia a essere messa in discussione; Ida e Riccardo hanno litigato sempre a causa della presunta poca attrazione di lui. Anticipazioni Uomini e donne over, ...

U&D - registrazione Classico del 7 novembre : Giovanna furiosa con Raselli a causa di Giulia : Giovedì 7 novembre è avvenuta una nuova registrazione di puntata del Trono Classico di Uomini e Donne nella quale non sono mancati i colpi di scena, anche a causa di un violento litigio tra Giovanna e il tronista Giulio Raselli, culminato con il lancio di una scarpa da parte della corteggiatrice. La giovane, furiosa dopo aver visto l'esterna del tronista con Giulia, è arrivata a compiere un gesto clamoroso e solo con il prosieguo delle ...

U&D - registrazione 7 novembre : la Quattrociocche elimina Sonny : L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne si è svolta ieri, 7 novembre. Per Giulia Quattrociocche è stata una puntata abbastanza turbolenta: Daniele e Alessandro hanno litigato e la tronista ha deciso di eliminare Sonny, perché è troppo indietro rispetto agli altri. Trono classico Uomini e donne, spoiler registrazione 7 novembre: Sonny fuori dai giochi Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne raccontano che Giulia ...

Registrazione U&D - Trono Classico : Giovanna delusa da Raselli gli tira una scarpa : Si è tenuta ieri 7 novembre agli studi Elios di Roma una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di U&D. Dopo la scelta della scorsa settimana, Alessandro Zarino non era presente, sostituito dalla sua ex corteggiatrice Veronica Burchielli. Insieme a lui, erano seduti sull'ambita poltrona rossa anche i colleghi Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Gran parte della puntata è stata dedicata a ...

U&D - spoiler registrazione 7 novembre : Giovanna lancia scarpa in studio per gelosia : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata il 7 novembre ed i colpi di scena non sono mancati. Giulio Raselli ha ricevuto una scarpa in faccia da Giovanna, infuriata per l'esterna che ha visto con Giulia. Il ragazzo tuttavia le ha spiegato che i comportamenti che ha assunto con le due corteggiatrici sono stati diversi. Il litigio Le nuove anticipazioni di Uomini e donne raccontano che Maria De Filippi ha mostrato ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 7 novembre : puntata turbolenta per Giulio Raselli : Giovedì 7 novembre è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e Donne che ha visto come protagonista soprattutto il tronista Giulio Raselli, di cui si parla per la maggior parte della puntata. Giulio Raselli fa delle esterne simili sia con Giulia che con Giovanna Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo Delle News, la registrazione ha inizio con il tronista piemontese Giulio Raselli, il quale deciderà di portare ...

U&D spoiler registrazione 2 novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

U&D - registrazione del 2 novembre : Gems ritrova il sorriso con il cavaliere venezuelano : Sabato 2 novembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il trono Over del dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni riportate sul sito 'Il Vicolo delle news', la puntata è iniziata come di consueto, con Gemma Galgani la quale, dopo il rifiuto di JeanPierre, sembra aver ritrovato il sorriso con il nuovo corteggiatore di origine venezuelana Juan Luis. Tra Ida e Riccardo invece, le cose non sembrano ...

Registrazione Trono Over U&D - 2 novembre : Riccardo delude la fidanzata per il mancato like : Ci si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l'annuncio del ritorno di fiamma e il desiderio di viversi lontano dalle telecamere. Eppure l'ultima Registrazione dedicata al Trono Over di U&D ha confermato che l'idillio per la coppia è ancora lontano e che i problemi da affrontare non mancano. A spiegare quali siano le difficoltà del momento ci ha pensato la dama bresciana, che non ha rinunciato a criticare Riccardo ...

U&D registrazione 2 novembre : secondo Tina - Incarnato rosica per il rifiuto della Platano : A Uomini e donne il 2 novembre c'è stata una nuova registrazione per il trono over. Protagonisti sono stati la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la dama torinese Gemma Galgani. Nella coppia c'è aria di crisi, mentre Gemma ha iniziato la conoscenza di Juan Luis ed è stata molto contenta. registrazione Uomini e Donne, 2 novembre: Gemma riceve una dedica da Juan Luis Le anticipazioni provenienti dalla registrazione di Uomini e ...