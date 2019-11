Tuffi | Grand Prix Kuala Lumpur 2019 | Malesia da battere | in casa Ma si pensa già al 2020

Tuffi - Grand Prix Gold Coast 2019 : la Cina recita il solito ruolo di dominatrice : Si è completato a Gold Coast in Australia il settimo appuntamento del Grand Prix 2019 di Tuffi. Una prova che ha visto il dominio di Cina e Malesia, che si sono spartite le vittorie nelle varie gare. Da sottolineare come in molte prove di sincro erano presenti uno o al massimo due coppie. Nelle gare individuali tra trampolino e piattaforma c’è stato una supremazia schiacciante della squadra cinese. Un poker di successi per la Cina, che ha ...

Tuffi - Grand Prix 2020 : il calendario completo diramato dalla FINA. Otto round divisi in cinque continenti : La Federazione Internazionale di Nuoto ha appena diramato un comunicato tramite il quale ha annunciato il calendario per la stagione 2020 del circuito Grand Prix di Tuffi. La stagione 2020 sarà divisa in Otto round, inizierà in Spagna a Madrid il 14-16 febbraio, passerà per Rostock (GER) dal 20 al 23 febbraio e poi si dirigerà in Canada con l’appuntamento di Windsor dal 14 al 17 maggio. Ci saranno poi un paio di tappe asiatiche con il ...