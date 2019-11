Tre anziani fanno saltare postamat con esplosivo | arrestati

Maltempo - un morto un tassista e due anziani dispersi nell'Alessandrino. OlTre cento sfollati. In Liguria è ancora allerta : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di...

USA : Tre infermiere organizzano un fight club in un ospizio e fanno lottare gli anziani tra di loro : Marylin Latish McKey (32 anni), Tonacia Yvonne Tyson (20) e Teneshia Deshawn Jordan (26) hanno organizzato un vero e proprio club di combattimento all'interno di una casa di riposo negli Stati Uniti. Gli anziani venivano costretti a lottare tra di loro come in un fight club senza regole e molto pericoloso.Continua a leggere

Salute - anziani : olTre il 70% non assume regolarmente i farmaci : Un regalo lungo un intero anno, da destinare a tutti gli anziani: l’impegno quotidiano dei nipoti per ricordare l’importanza di seguire, con correttezza e regolarità, le terapie prescritte dal medico. L’obiettivo è quindi favorire l’adesione dei nonni alla terapia. Un compito che rappresenta il miglior modo per garantire la Salute ai propri cari. E’ questo il messaggio che milioni di nipoti in tutta Italia lanciano in occasione della Festa dei ...