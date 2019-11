Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’ÈIN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST È TRAFFICATA A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI, FINO AL BIVIO DELLA A24. E ANCORA SULLA TANGENZIALE, DIFFICOLTÀ PER IL(E PER L’INCIDENTE VICINO PORTONACCIO) TRA VIA PRENESTINA E IL BIVIO DELLA-TERAMO. SEMPRE TRAFFICATE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO BOCCEA. SU VIA FLAMINIA NUOVA, UN INCIDENTE VICINO VIALE TOR DI QUINTO, HA PROVOCATO MAGGIORI RALLENTAMENTI IN ...

