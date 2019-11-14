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Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14 | 30 PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...

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Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14:30 (Di giovedì 14 novembre 2019) PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA, E SI STA IN CODA, Tra Via Siculiana e Via di Grotte Celoni in direzione DEL Centro CITTà ALTRO UN INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA, IN PROSSIMITA’ DELL’Auditorium Parco delle Musica, CI SONO FILE IN DIREZIONE DEL GRA IN SVOLGIMENTO FINO ALLE 14 IN CENTRO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PRIMO CON MODIFICHE ALLA VIABILITà TRA LA PIAZZA E IL LUNGOTEVERE TOR DI NONA, NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -

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