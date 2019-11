Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EURRALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA PONTINA E TRA L’AS CASILINA ED IL BIIVO PER LA A24 SI PROCEDE IN FILA SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE ...

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… -