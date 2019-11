Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08 : 30 : CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL RomaNO E PROSEGUNDO CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico RALLENTATO SU PIAZZA DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA ...

Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08 : 00 : CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico ...

Traffico Roma del 14-11-2019 ore 07 : 30 : CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA NORD A TRATTI FINO A VIA DI DECIMA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA LENIN. TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA LENIN. TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 19 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GIUSEPPE MOSCATI , SIAMO AL TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBIELLINI AMIDEI BERNARDO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GIUSEPPE MOSCATI , SIAMO AL TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBIELLINI AMIDEI BERNARDO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI PER IL SOLO Traffico FILE TRA LA PRENESTINA E L’USCITA PER LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO PIU’ AVANTI PER IL SOLO Traffico CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA PONTINA E LA RomaNINA. C’è Traffico ANCHE IN VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME. RALLENTAMENIT PER INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. ED IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA DELL’IPPODROMO. UN ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17 : 00 : RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME. RALLENTAMENIT PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CORSIA ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA RomaNINA. Traffico INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA RomaNINA. Traffico INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO. A PORTE DI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE ...

Traffico Roma del 13-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO. A PORTE DI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE ...