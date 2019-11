Torna la bufala su Boldrini che non vuole il Natale nelle scuole | la condivide una

Fonte : fanpage

(Di giovedì 14 novembre 2019) La fake news per cui Lauraconsidererebbe sbagliato festeggiare ilè stata condivisa dalla prima cittadina leghista di Monfalcone, in Friuli, per presentare un provvedimento della giunta cheregalare un presepe in ogni scula del Comune. "Vi presento Anna Cisint, un’amica di Salvini. Lei è la sindaca di Monfalcone e anziché lavorare passa il tempo a diffondere queste bufale su di me", ha commentato la deputata.

mony76 : RT @MarabottiMarco: Ogni anno nel pieno della campagna vaccinale torna fuori questa bufala delle morti collegate alle vaccinazioni con cons… - _Stefano_Volpe : RT @MarabottiMarco: Ogni anno nel pieno della campagna vaccinale torna fuori questa bufala delle morti collegate alle vaccinazioni con cons… - Artlandis : RT @MarabottiMarco: Ogni anno nel pieno della campagna vaccinale torna fuori questa bufala delle morti collegate alle vaccinazioni con cons… -