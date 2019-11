Torino | trovano buoni fruttiferi postali nascosti sotto terra | ora si cercano i

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lavinia Greci Una coppia, che da poco aveva comprato un terreno a Rivalta, ha trovato degli gli assegnidi circa 40 milioni delle vecchie lire. Oggi, ancora utilizzabili, potrebbero aver raggiunto un valore di migliaia di euro Nascondere il denaro pur di non depositarlo in banca: nei materassi, all'interno di pareti o. La prassi, soprattutto negli anni del dopoguerra, in Italia, era quella. E i proprietari deiritrovati in queste ore a Rivalta, in provincia di, devono avere pensato la stessa cosa, occultandoli diversi anni fa in un terreno del piccolo comune piemontese. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, gli assegni datati anni '80 avrebbero un valore corrispondente a 40 milioni delle vecchie lire. Gli assegniA ritrovarli è stata una coppia di rivaltesi, ieri mattina. I due stavano vangando la...

Miti_Vigliero : Rivalta, trovano buoni postali seppelliti nel giardino per 40 milioni di lire - La Stampa - MdR_Torino : ALTRO CHE MATERASSO! Rivalta, trovano buoni postali seppelliti nel giardino per 40 milioni di lire - titestoio : @AndreaBove6 @vergonia11 @Vincenz77638376 @matteosalvinimi Aggressione di Casapound a cinema America? Resta il fatt… -