Torino | orrori al mattatoio | “Animali malati picchiati prima del macello Le carni

Fonte : fanpage

(Di giovedì 14 novembre 2019) Grazie alle denunce di alcuni veterinari sono stati rinviati a giudizio gli amministratori deldi via Traves, a, dove sovente gli animali destinati alla macellazione arrivavano già. Nonostante questo venivanoe uccisi. In molti casi le, risultando non idonee, venivano gettate.

cinzialuna26 : Gli orrori del mattatoio di Torino, tra urla strazianti e bestie malate - redape2 : Gli orrori del mattatoio di Torino, tra urla strazianti e bestie malate - lara_ugolini : RT @RosannaMarani: Gli orrori del mattatoio di Torino, tra urla strazianti e bestie malate -