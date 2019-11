Torino | magrebino scarcerato di recente deruba e accoltella clochard

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Federico Garau Il pregiudicato nordafricano, che non si sarebbe più dovuto trovare in città per un divieto di dimora imposto dal giudice a seguito dellascarcerazione, voleva sottrarre al senzatetto i cartoni con cui costruiva il suo riparo di fortuna nei pressi della stazione di Porta Nuova Uscito solo pochi giorni fa dal carcere, e completamente ubriaco, ha pestato e ferito con la lama di un coltello unnelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova () che aveva osato opporsi ad un suo tentativo di furto, ed è stato fermato solo grazie al pronto intervento di alcuni passanti. Il responsabile, marocchino di 19 anni con una lunga lista di precedenti di polizia nonostante la giovane età, era finito dietro le sbarre durante lo scorso luglio. In quell'occasione aveva preso di mira un negozio di kebab collocato in pieno centro cittadino per ...

