Torino Film Festival all’insegna dell’horror | Asia Argento presenterà un doc su Frida

Torino - sequestro da film in centro. Rapitori scarcerati : “Volevamo portare la donna alla polizia” : Sono stati scarcerati i quattro componenti del commando che il 14 agosto scorso in piazza San Carlo a Torino hanno cercato di sequestrare una donna caricandola su un furgone. Hanno detto di aver rapito la donna perché volevano portarla in Questura per farle spiegare la truffa subita da uno di loro.Continua a leggere