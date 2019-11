Torino | Baselli migliora | rebus Bonifazi | Iago Falque salta altre tre gare

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Sorrisi e un po’ di apprensione in casaper i tanti infortunati di Walter Mazzarri. Il tecnico granata ha salvato la panchina con il brillante 4-0 rifilato al Brescia nell’ultima gara disputata in serie A. Una boccata d’ossigeno importante che non cancella però il malumore della tifoseria che avrebbe voluto vedere la propria squadra più in alto in classifica. Il Toro al momento è undicesimo con 14 punti, un posizionamento figlio del clamoroso calo accusato da fine settembre a inizio novembre. In questo lasso di tempo la squadra di Cairo ha letteralmente gettato alle ortiche il buon inizio di annata con 4 sconfitte e due pareggi in fila. Una striscia negativa interrotta come detto a Brescia ed è ovvio che il successo al Rigamonti debba rappresentare un nuovo inizio anche se il calendario non aiuterà troppo. Da qui a Natale i granata se la vedranno con Inter, Fiorentina e SPAL in ...

infoitsport : Torino, le condizioni di Zaza e Baselli. Iago Falque, i tempi di recupero - CorriereTorino : Baselli, sulla schiena un tatuaggio da leader - Dalla_SerieA : Torino, Zaza torna in gruppo. Ok anche Parigini - -