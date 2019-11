Tik Tok | Salvini e vip sul social cinese E' guerra con Instagram | arriva Reels

Matteo Salvini sbarca su TikTok : In Italia si arriva con i documenti : Matteo Salvini è ufficialmente sbarcato sul social più influente del momento, TikTok, dove il politico ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo. Il leghista è infatti il primo politico Italiano ad aver deciso di iscriversi sulla piattaforma di TikTok, il social che sta facendo tremare in termini di visualizzazioni, il competitor Instagram di Mark Zuckerberg. Il leghista Salvini, inoltre, non è solo il primo politico Italiano a iscriversi ...

Tik Tok e la cyberguerra agli Usa : così la Cina ci spia : Si chiama Tik Tok e i giovanissimi ne vanno matti. Si tratta di un social network cinese che consente di produrre e postare video divertenti di 15 secondi, un successo epocale perché questa...

Salvini approda su Tik Tok e punta agli elettori del futuro : Dopo aver raccolto milioni di follower, una quantità imprecisata di like e migliaia di commenti tra Facebook, Instagram e Twitter, Matteo Salvini sbarca su Tik Tok. E punta ai giovanissimi. Il leader della Lega è il primo politico italiano a iscriversi al social cinese che spopola tra gli adolescenti. Per il primo giorno sulla piattaforma che conta già un miliardo di utenti ha scelto di postare due video: il primo ...

Instagram copia TikTok con le nuove funzioni Reels e Scenes : (Foto: Jane Manchun Wong / Twitter) Instagram sta testando due nuove funzioni in Brasile. La prima si chiama Reels e la seconda Scenes e hanno come obiettivo quello di realizzare brevi video caratterizzati da musica e facile e divertente montaggio. Ricorda qualcosa? Se non si è vissuti dentro una caverna negli ultimi mesi il riferimento a TikTok è immediato e lampante. Se è vero come è vero che la misura del successo è data dalla quantità di ...

Un post del Barcellona su TikTok vale in media 779 euro : TikTok è un social network relativamente recente, ma i brand stanno già imparando a conoscerne il potenziale a livello pubblicitario. La piattaforma si è rivelata particolarmente utile anche per un club sportivo che desidera utilizzare TikTok come strada per rimanere in contatto con la sua fan base globale. Interessata al rapporto tra i social media […] L'articolo Un post del Barcellona su TikTok vale in media 779 euro è stato realizzato ...

TikTok - la piattaforma social che fa litigare Cina e Stati Uniti : L’app scaricata da oltre un miliardo di utenti permette ai teenagers di realizzare video brevissimi. La società che la commercializza è la pechinese Bytedance, valutata 75 miliardi di dollari. Ma non mancano le accuse:?dalla diffusione della pedopornografia al rastrellamento dei dati personali

Bright Eye Challenge - ecco cos’è la nuova pericolosa sfida che spopola su TikTok. L’ideatore : “Non fatela - è dannosa per pelle e occhi” : Prendi un sacchetto di plastica. Mettici dentro candeggina, disinfettante per le mani e schiuma da barba. Poi applica l’oggetto su un occhio, a scelta, e dopo pochi minuti l’iride diventerà di un altro colore. È il Bright Eye Challenge, la “sfida” pericolosissima e cliccatissima sulla app TikTok che da alcuni mesi sta facendo impazzire gli adolescenti occidentali e che negli ultimi giorni è giunta in Cina con altrettanto seguito e giubilo. ...