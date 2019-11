Terremoto | scossa sismica da 3 2 a Capitignano

Indonesia - violenta scossa di Terremoto di magnitudo 7 - 1 nel Mare delle Molucche : Poco fa, esattamente alle 17:17 (ora italiana) del 14 novembre, una violenta scossa di magnitudo 7.1 della scala Richter ha colpito l'Oceano Pacifico. Secondo i dati forniti dall'Usgs (United States Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel Mare delle Molucche, fra le omonime isole ad est e l'isola Indonesiana di Sulawesi ad ovest. Quest'ultima, già devastata l'anno scorso da un tremendo terremoto di magnitudo ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa Ionica. L'epicentro è stato localizzato a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre l'ipocentro solo 10.2 Km di profondità. Il sisma si è verificato alle 15.45.

La terra torna a tremare nelL'Aquilano, dopo il Terremoto del 7 novembre. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Capitignano, poco distante dal lago di Campotosto. La scossa, a una profondità di 15 km, si è verificata alle 10:55 di giovedì 14 novembre. Non si segnalano danni.

Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 2 km nordest da Capitignano (L'Aquila) alle 10:55:06, ad una profondità di 15 km. L'evento – avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - trema la terra a San Giovanni Rotondo : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L’evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell'Etna. L'evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l'epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant'Alfio,

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km nordovest da Milo (Catania) alle 14:26:11 ad una profondità di 7 km. L'evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Terremoto in Francia - controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di magnitudo 5 : La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.Continua a leggere