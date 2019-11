Terremoto in tempo reale | nuova scossa in Puglia | trema la terra a San Giovanni Rotondo

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia trema la terra a Catania : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell’Etna. L’evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l’epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant’Alfio, ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse rilevate nella notte sulla costa molisana, nel Lazio e in Trentino, avvertite solo da poche persone. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse al mattino sull'Appennino centrale, tra ascolano e maceratese, e alle pendici dell'Etna. Notte senza scosse in Italia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata relativamente tranquilla nel sottosuolo italiano, nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Sicilia - trema la terra a Caltagirone : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata in Sicilia in provincia di Catania. L’evento sismico, di magnitudo 2,0, è avvenuto a pochi chilometri da Caltagirone. Il Terremoto è stato avvertito alle ore 14,17 di oggi a una profondità di chilometri 25 dalla crosta terrestre. La scossa è stata avvertita oltre a Caltagirone anche a Grammichele, Mazzarrone,Niscemi, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Mineo. Il ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa sull'Appennino maceratese in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Umbria - trema la terra a Norcia : nuova scossa nella notte sempre nell’Italia centrale questa volta al confine tra Umbria e Marche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto, di magnitudo 2.3, a nove chilometri da Norcia in provincia di Perugia in Umbria. L’evento sismico è avvenuto all’1,11 di oggi a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ancora una lieve scossa avvertita tra marsica e ciociaria in tarda notte. Rilevate lievi scosse anche nel fiorentino e a largo del reggino. Altrove nulla da segnalare...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Toscana - trema la terra vicino Firenze : Un nuovo evento sismico ha interessato l’Italia nelle prime ore di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto verificata in Toscana nelle vicinanze di Firenze. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato localizzato a 28 chilometri da Firenze a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal sisma sono stati i seguenti: Borgo San Lorenzo, Vicchio, ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Campania - trema la terra a Caserta : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12.13. L’epicentro della scossa è stato individuato a 7 chilometri da Teano a una profondità di soli 4 chilometri. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nuova scossa moderata avvertita tra marsica e ciociaria, zona Balsorano (AQ) poco dopo la mezzanotte. Prosegue la sequenza sismica attivatasi ieri. Rilevata una lieve...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Sequenza di lievi scosse in Appennino tra aquilano e ciociaria. Rilevate deboli episodi anche a largo dell'anconetano e nel messinese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale - scossa in provincia di Messina - trema la terra in Sicilia : Solo pochi minuti fa una nuova scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico ha interessato la provincia di Messina in Sicilia. Il Terremoto è stato localizzato nei pressi di Novara di Sicilia. Il Terremoto, di magnitudo 2.1, è avvenuto alle ore 7,28 di stamattina e ha interessato parecchi comuni della provincia di Messina. L’evento sismico è stato avvertito a Tripi, ...