Tennis | la nuova classifica di Jannik Sinner | a ridosso della 90^ posizione nel ranking

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 14 novembre 2019)si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il fresco vincitore delle Next Gen ATP Finals punta dritto alla semifinale di fronte al proprio pubblico e vuole continuare a regalare spettacolo in questo finale di stagione estremamente prolifico sotto il profilo dei risultati. Il 18enne ha incamerato 15 punti grazie all’accesso ai quarti di finale e ha così scalato un’altranelATP (virtuale) balzando al 91esimo posto con 606 punti complessivi.ha operato il ...

