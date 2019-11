Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Valentina rivela a Robert il tradimento di Eva

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 14 novembre 2019) La bomba sta per scoppiare! Dopo mesi di sospetti, bugie e riappacificazioni, nei prossimi episodi italiani diassisteremo a qualcosa che era nell’aria da tempo: la crisi del matrimonio di Eva (Uta Kargel) e(Lorenzo Patané). Ciò che invece sarà totalmente inaspettato sarà l’identità della persona che accenderà la miccia. Eh sì, perché ad innescare la crisi coniugale dei due ex protagonisti sarà niente meno che(Paulina Hobratschk)! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…puntatetrova Christoph ed Eva a letto insieme Eva e Christoph,d’amore © ARD (Screenshot) Sono passati mesi da quanto Christoph (Dieter Bach) ha messo gli occhi sulla bella Eva e non si può certo dire che l’albergatore non abbia fatto progressi. Il drammatico incidente ...

marcosaya : RT @SayaEdizioni: Da oggi disponibile anche in libreria e su tutte le piattaforme online - SayaEdizioni : Da oggi disponibile anche in libreria e su tutte le piattaforme online - Ale_Guli : @LesFleursduMar Sono d’accordo. Non è il racconto di un amore romantico. Non è pioggia che fa parte della vita di… -