Svelati trama e cast di Sky Rojo di Netflix | la nuova serie di Alex Pina | prostitute in

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) A pochi giorni dall'inizio delle riprese, che partiranno il 18 novembre a Madrid, è stato ufficializzato ildi Skydi, ladie Esther Martínez Lobato, i creatori de La Casa di Carta e sceneggiatori di Vis a Vis. Laè uno dei format originali creati nell'ambito dell'accordo di esclusiva chee la sua società, la Vancouver Media, hanno siglato col gigante dello streaming dopo il successo mondiale de La Casa di Carta. Skyracconterà la storia di trein fuga dallo strip club dove vivevano: una cubana, una spagnola e un'argentina scappano da una vita d'inferno dopo aver lasciato il loro sfruttatore gravemente ferito. Non potendosi rivolgere alla polizia per via dei loro precedenti penali, braccate dagli scagnozzi del loro boss, hanno solo due opzioni: scappare o ribellarsi ai loro persecutori e combattere per la ...

